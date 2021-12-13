Тверь, 13 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Глава Тверской области Игорь Руденя вошел в новый рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с решением установить в Верхневолжье с 2022 года запрет на привлечение к работе иностранных граждан по 33 видам экономической деятельности. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика» 13 декабря.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Решение о запрете использования иностранной рабочей силы в регионе по 33 видам экономической деятельности было принято ранее на одном из заседаний президиума правительства Тверской области. В числе таких сфер — предоставление финансовых услуг, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, деятельность сухопутного пассажирского, автомобильного и грузового транспорта, область архитектуры, инженерных изысканий, строительство гидротехнических сооружений. Также запрет касается сфер образования и здравоохранения, деятельности по уходу с обеспечением проживания и по подбору персонала и других. Также в число ограничений по отдельным профессиям вошли лесоводство и лесозаготовки, производство резиновых, пластмассовых, металлических изделий, обработка древесины и ряд других направлений.

Разрешено привлекать иностранную рабочую силу по шести видам экономической деятельности — иностранцы могут работать устроиться подсобными рабочими, уборщиками территорий, мойщиками посуды, грузчиками.

За десять месяцев 2021 года в Тверской области иностранцам было выдано — 13,8 тыс. патентов на трудовую деятельность, что почти на 6,5 тыс. меньше, чем за такой же период в 2015 году, до старта новой миграционной политики в регионе. Стоимость патента является одной из самых высоких среди регионов Центрального федерального округа.