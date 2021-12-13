Москва, 13 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Военнослужащие и работники силовых ведомств смогут получить QR-код о вакцинации от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

«Мы собирались со всеми силовиками, мы с ними отработали возможные варианты решения этого вопроса. Коллеги-силовики считают, что им также на Госуслугах стоит выдавать соответствующие документы, но будет несколько иное технологическое решение этой задачи», — сказала Голикова.

В случае принятия законопроекта в первом чтении к нему будет подготовлена уточняющая поправка, сообщила замглавы правительства РФ.