Мариб, Йемен, 13 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Начальник отдела оперативных операций министерства обороны Йемена генерал-майор Насер Ат-Тибани был убит на юге страны. Источники йеменского проправительственного телеканала Belqees-TV сообщили, что генерал погиб в ходе боя между войсками Национальной армии Йемена и её союзников против сил повстанцев из движения «Ансаралла» (также известных как хуситы).

Alarabiya.net Хуситы

По данным Belqees-TV, хуситы начали масштабное наступление на позиции проправительственных сил, намереваясь взять под контроль город Мариб — столицу одноименной провинции.

Правительственные войска задействовали в отражении атаки большое количество войск и бронетехники, что позволило отбросить повстанцев из ряда населённых пунктов, захваченных накануне.

К нанесению ударов по позициям повстанцев также присоединилась авиация Международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В результате боёв на юге и западе провинции Мариб имеются погибшие и раненые с обеих сторон.