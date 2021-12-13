Москва, 13 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Граждане РФ, вакцинированные иностранными вакцинами, могут также получить QR-коды. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Наши граждане могут сдать тест на антитела и получить сертификат, сроком действия полгода», — сказала Голикова.

Она также сообщила о переговорах с иностранными государствами, и, по её словам, «при взаимном признании сертификатов может осуществляться свободное передвижение и регистрация».