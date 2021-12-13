Триполи, , 11:04 — REGNUM Международный уголовный суд обратился к правительствам ряда стран с просьбой оказать помощь в аресте кандидата в президенты Ливии Сейфа-аль-Ислама Каддафи.

Сейф аль-Ислам Каддафи Ruskline.ru

Как сообщает информационное агентство Fawasel-Media, МУС требует ареста сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи по подозрению в совершении преступлений против человечности. Следствие считает, что в 2011 году Каддафи-младший командовал подразделением гвардии своего отца и неоднократно отдавал приказы, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В МУС также называют «недопустимым» участие Сейф-аль-Ислама Каддафи в выборах.

Ранее сообщалось, что Каддафи зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в Ливии. Избирательная комиссия отвергла его кандидатуру, однако суд города Себха признал это решение незаконным, вернув кандидата в выборную гонку.