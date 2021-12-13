Серпухов, Московская область, , 10:54 — REGNUM После происшествия в православной гимназии на территории Введенского женского монастыря в Серпухове будет проведено подробное расследование. Об этом заявил 13 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьев Kremlin.ru

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По его словам, все службы отреагировали на ЧП вовремя, жизням пострадавших ничего не угрожает, детям помогают врачи.

«На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование», — сказал глава региона.