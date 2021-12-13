Серпухов, Московская область, , 10:43 — REGNUM ГУ МВД России по Подмосковью опубликовало официальную информацию по ЧП в православной гимназии в Серпухове.

Серпухов Vladimir L K

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском женском монастыре — трансляция»

По данным ведомства, в 8:24 13 декабря в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова вошёл 18-летний выпускник учебного заведения и произвёл самоподрыв, пострадал он сам и 15-летний подросток.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, эвакуировали педагогический состав и учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, напавший на православную гимназию молодой мужчина скончался.