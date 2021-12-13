Серпухов, Московская область, 13 декабря 2021, 10:43 — REGNUM ГУ МВД России по Подмосковью опубликовало официальную информацию по ЧП в православной гимназии в Серпухове.
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По данным ведомства, в 8:24 13 декабря в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова вошёл 18-летний выпускник учебного заведения и произвёл самоподрыв, пострадал он сам и 15-летний подросток.
Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, эвакуировали педагогический состав и учащихся.
Как сообщало ИА REGNUM, напавший на православную гимназию молодой мужчина скончался.