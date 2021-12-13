Москва, 13 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия направила Соединённым Штатам свыше 500 запросов с требованием возврата своей дипломатической собственности. Об этом 13 декабря сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«Количество дипломатических нот, так называемых вербальных нот, которые наше посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент с требованием вернуть собственность, а в качестве первого шага предоставить доступ туда, — уже превысило 500», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Рябков уточнил, что российская сторона направляет в Госдеп США вербальные ноты один раз в две недели и собирается это делать в дальнейшем, «не потому, что это какой-то механический процесс».

«Это способ подчеркнуть, насколько мы озабочены и встревожены данной совершенно нетерпимой ситуацией, и до какой степени американские аргументы, они же отговорки, почему они не хотят этого делать, для нас неприемлемы», — пояснил замглавы МИД РФ.

Кроме того, он добавил, что в ходе состоявшегося 7 декабря по видеосвязи разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом российский лидер в жесткой форме поставил перед своим американским коллегой этот вопрос.

«Мы хотели бы надеяться, что в качестве именно первого шага доступ туда для наших эксплуатационных бригад и просто для дипломатов на ревизию того, что там произошло за это время, будет обеспечен. Но это не значит, что мы этим удовлетворимся. Нам эту собственность необходимо вернуть. Ее изъятие совершенно противозаконно, не укладывается ни в какие каноны», — также указал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пренебрежительный подход европейских стран к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам Соединенных Штатов, разочаровывает.