Москва, 13 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В России с января 2022 года начнутся продажи в рамках очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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«Продажи … стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно», — сказала она.

Догузова добавила, что пролонгация запланирована и на осень-2022 — начиная с октября.

«Точные даты старта мы объявим во второй половине года», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, программа туристического кешбэка предусматривает возврат до 20% затрат (но не более 20 тыс. рублей) на туристические услуги при осуществлении внутреннего туризма.

Ранее ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой официальные письма с просьбой о продлении программы туристического кешбэка в 2022 году.

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