Серпухов, Московская область, , 10:07 — REGNUM На место взрыва в Серпуховском женском монастыре выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин, сообщили 13 декабря в надзорном ведомстве.

Форма прокурора Vsemetri.com

«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв Серпуховском женском монастыре устроил подросток, который в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители.

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В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали семь человек.