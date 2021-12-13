Серпухов, Московская область, 13 декабря 2021, 10:07 — REGNUM На место взрыва в Серпуховском женском монастыре выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин, сообщили 13 декабря в надзорном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв Серпуховском женском монастыре устроил подросток, который в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители.
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В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали семь человек.