Оренбург, 13 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В центрах занятости Оренбургской области зарегистрировано порядка более 10 тысяч безработных. По сравнению с декабрем 2020 года показатель снизился более чем в 4,5 раза. Ситуация на рынке труда Оренбургской области продолжает стабилизироваться. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Бен Шан. Безработица

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

По данным минтруда региона, на 8 декабря числилось 10 676 безработных, уровень безработицы составил 1,15%. Банк вакансий включал в себя 15 610 предложений работы. На одну вакансию приходилось 0,68 безработных.

На 6 декабря обследованию подлежало 20 предприятий со списочной численностью 22,7 тыс. человек. На 17 предприятиях предполагалось высвобождение 775 работников. На двух предприятиях 69 человек находятся в режиме вынужденной неполной занятости, а на одном — для 49 человек введен режим простоя. Под риском увольнения находится в общей сложности 893 работника.

Между тем, губернатор Денис Паслер считает, что можно с уверенностью говорить о полном преодолении кризиса на рынке труда, вызванным пандемией коронавируса.