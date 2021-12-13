Элиста, 13 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с подтверждённым коронавирусом. Об этом 13 декабря информирует региональный оперштаб.

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С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 710 жителей Калмыкии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии ситуация с коронавирусом стабильная. План вакцинации населения выполнен на 78%. При этом в степной республике до конца января 2022 года продолжает действовать ряд ковид-ограничений.