Элиста, 13 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Ещё 15 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 13 декабря. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, лечение в стационарах получают 250 пациентов с COVID-19. В Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи остаются 92 пациента, в больнице имени Жемчуева — 107 человек. 18 жителей Калмыкии находятся в тяжёлом состоянии, десять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Режим самоизоляции соблюдают 1 013 человек.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 723 жителей степной республики. Выздоровели 32 139 пациентов.