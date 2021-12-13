Якутск, 13 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В шести районах Якутии, где от коронавируса привились более 83% взрослых жителей, за неделю не зафиксировали ни одного случая заражения этой инфекцией. Об этом во время брифинга 13 декабря заявила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Читайте также: В районе Якутии привились от COVID-19 более 90% взрослых жителей

Перестали заболевать COVID-19 жители Аллаиховского, Анабарского, Эвено-Бытантайского, Среднеколымского, Верхнеколымского и Абыйского районов республики. Всего в регионе первый компонент вакцины получил 502 381 якутянин или 70% взрослых жителей региона. Самые низкие темпы вакцинации — в Чурапчинском районе — менее 60%. В Якутске привиты 73,8% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аллаиховском районе республики прививки сделали около 91% совершеннолетних. В списке районов-лидеров по вакцинации также находятся Момский, Верхнеколымский, Среднеколымский, Нижнеколымский, Жиганский и Абыйский районы.