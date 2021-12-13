Ульяновск, 13 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Ульяновске в рамках пандемии коронавируса планируют изменить размер коммунальных платежей для предпринимателей, арендующих муниципальные помещения. Об этом сообщается на сайте гордумы по итогам заседания профильного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Восточный экспресс для российского бизнеса

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Парламентарии отмечают, что из-за распространения коронавируса средний и малый бизнес «длительное время» несёт убытки, в связи с чем депутаты предлагают принять дополнительные меры поддержки — в частности, при определении платы за аренду муниципальных помещений. В их числе — временное снижение или отмена затрат за полученные коммунальные ресурсы, неприменение штрафов при неуплате услуг, предоставленных ресурсоснабжающими муниципальными компаниями.

В гордуме сообщают, что в ближайшее время планируется провести финансовый анализ возможности выделения дополнительных средств на данные предложения.

Всего с начала 2021 года на поддержку предпринимателей в Ульяновске в условиях борьбы с коронавирусом направлено почти 112 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских выступил за усиление поддержки предпринимателей, объединив предложения в два блока: будут предусмотрены стимулирующие и компенсационные меры поддержки.

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