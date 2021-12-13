Вашингтон, 13 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Запуск «Северного потока — 2» может лишить Украину возможности покупать газ по реверсу в Европе, пишут в статье для журнала The National Interest обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.

Nord-stream.com Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Они напомнили, после получения сертификации оператора газопровода все поставки газа из России будут идти в обход Украины.

«Москва будет контролировать, сколько газа по «Северному потоку — 2» станут получать соседи Украины, с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву», — пишут обозреватели.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.

Читайте также: В ФРГ заявили, что газопровод «СП-2» «закладывает мины» под Европу