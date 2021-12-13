Москва, 13 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день общая сумма долгов граждан России, которые подлежат списанию в рамках процедур внесудебного банкротства, превысила 2 млрд рублей. Об этом 13 декабря рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов, его слова приводят «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Как рассказал Торосов, на данный момент около шести тыс. жителей страны воспользовались процедурой с момента появления внесудебного банкротства в сентябре 2020 года по ноябрь 2021 года.

Также он уточнил, что свыше 3,5 тыс. человек освободилось от долгов на 1,23 млрд рублей и добавил, что оставшимся заявлениям еще не вышел шестимесячный срок, по окончании которого по ним также спишут долги.

«По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%», — заявил Торсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко заявил, что в 2022 году российских граждан и предпринимателей ждет мощная волна банкротств.