Берлин, 13 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Новый глава МИД Германии, сопредседатель партии «Союз-90» / «Зеленые» Анналена Бербок считает, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) пока еще является несоответствующим правилам Европейского союза. Она заявила об этом 13 декабря в интервью на телеканале ZDF.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — сказала она.

Также Бербок добавила, что трубопровод, по ее мнению, всё еще «не удовлетворяет требованиям европейского законодательства» и остаются открытыми «вопросы безопасности». При этом глава МИД ФРГ не уточнила, что она имеет в виду в этом случае под несоответствием европейскому праву.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае «военной агрессии» России против Украины газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) вряд ли заработает.