Иркутск, 13 декабря, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Известие о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения, прокомментировал телеграм-канал «Иркутск политический». Авторы отмечают, что государство в лице российской власти успешно справилось с поставленной задачей.

Наталья Диева Проверка кода

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«Всю шумиху вокруг введения QR-кодов в России, скорее всего, стоит рассматривать как некий тест Системы на устойчивость в условиях жесткой турбулентности. Это такая стрессовая технология проверки на прочность и протестный потенциал консервативного, системного электората — того самого фундамента, на котором держится власть в России.

Власть, запустив тему ограничений «свобод», связанных с введением QR-кодов, оценивала уровень протестной активности регионов, а также реакцию общества на нарушения паритета гражданского спокойствия. Это была управляемая турбулентность российской «матрицы», возможно, как тест скорого президентского электорального цикла на фоне тотального затягивания гаек.

На наш взгляд, государство в лице российской власти, в руках которой сейчас единолично сосредоточены все инструменты (в первую очередь репрессивные) управления гражданским обществом, успешно справилось с поставленной задачей и отметило, что провластный ядерный электорат не готов к публичным протестам, а любая активность быстро затухает.

Протест, возникший в регионах, не был массовым, скорее разрозненным и зачастую дальше активности граждан в соцсетях, не распространился. Редкие единоразовые протестные вспышки уличной активности — митинги, сборы, записи видеообращений против введения QR-кодов закончились ничем. Организаторы получили крупные штрафы и аресты сроком до 25 суток.

Тем временем органы региональной власти спокойно провели обсуждение законопроекта о введении QR-кодов, сделав это в максимальной «демократичной» манере с привлечением, в том числе и противников закона, и дали одобрительный отзыв. В начале 2022 года тема QR-кодов возможно будет снова актуализирована, на этот раз в Госдуме.

Есть уверенность, что к тому моменту, когда закон поступит в парламент на голосование, его фактическое применение на территории России не будет иметь такого значения, как еще месяц назад в пик пандемии. Закон будет принят депутатами, но не будет применяться до ухудшения ситуации с коронавирусом», — пишет телеграмм-канал «Иркутск политический».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Гослуме, известил 13 декабря в своём телеграм-канале спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

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