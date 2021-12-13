Благовещенск, 13 декабря, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Доля несовершеннолетних, заразившихся за неделю коронавирусом, в Амурской области увеличилась с 20% до 21,7%. Всего COVID-19 за этот период заболели 1842 амурчанина (неделей раньше — 1799), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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«На 49 неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детского населения на 12,7%, среди взрослых 30−49 лет — на 3,4%», — отметили в управлении Роспотребнадзора».

Рост уровня заболеваемости составил 2,4%. Доля заразившихся вакцинированных выросла до 7,6%. Больше всего заболевших в Благовещенске (533), Тамбовском районе (146) и в городе Свободный (127). 19,2% заболевших — люди в возрасте 65+, 20,8% — от 50 до 64 лет. Доля тех, кому 30−49 лет, составляет 29,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 15 муниципалитетах Приамурья растёт количество ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19. В целом по региону суточный показатель заболеваемости составляет 33,66, что на 60,7% выше среднего по стране.