Кызыл, 13 декабря, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Туве по данным на сегодня, 13 декабря, за минувшие сутки выздоровело 44 пациента с COVID-19, в том числе 11 детей. За это же время выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

По данным регионального управления Роспотребнадзора и минздрава Тувы, всего с 1 января зарегистрировано 16 484 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что в стационарных госпиталях в Кызыле лечится 258 больных, в том числе с лабораторно-подтверждённым диагнозом — 227, детей — 25, беременных — десять. В тяжелом состоянии находится 77 человек. К аппарату ИВЛ подключено 20 больных.

Свободный коечный фонд составляет 33,8% из 390 коек.