В Якутии увеличилось количество случаев заболевания COVID-19 среди детей
Якутск, 13 декабря, 2021, 07:36 — ИА Регнум. За сутки в Якутии выявили ещё 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 45 заболевших — дети. Количество пациентов в тяжёлом состоянии уменьшается, сообщила 13 декабря на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.
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По её словам 173 из 180 взрослых заболевших не были привиты. В ковидных госпиталях республики находятся 1138 человек, из них 92 — в тяжёлом состоянии и 13 — в реанимации.
Уровень вакцинации не достиг еще 65% в Амгинском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах.
Как сообщало ИА REGNUM, 240 тонн жидкого медицинского кислорода привезли в Якутию из Хабаровска по реке, которая уже покрылась льдом. Доставка осуществлялась с помощью ледокола «Капитан Бородкин».