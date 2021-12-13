Кемерово, 13 декабря, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получает 6061 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 12 521 человек.

Всего в регионе выявлено 79 093 случая заражения коронавирусом, 71 407 человек выздоровели, 1625 пациентов скончались.