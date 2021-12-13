Иркутск, 13 декабря, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 13 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло6691 человека, причём 72 из них добавили в сводку за минувшие выходные (11−12 декабря 2021 года).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 147 139 (+1795 за выходные). Госпитализированы 4259 (+42 за сутки).

В то же время излечились 117 318 пациентов (+882 за выходные). Ещё 563 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+5 за за выходные).

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