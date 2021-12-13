Мадрид, 13 декабря, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Королева Испании Летисия прибыла в Дакар, чтобы возглавить церемонию открытия подразделения Института Сервантеса в Сенегале. Об этом пишет агентство EFE.

CPClegg Королева Испании Летисия

Институт Сервантеса в Дакаре — первое культурное учреждение, открытое в Африке к югу от Сахары, где с 2010 года уже существовал учебный класс в связи с растущим интересом к испанскому языку в регионе.

Королеву Летисию сопровождали государственный секретарь по делам Латинской Америки и Карибского бассейна и испанского языка в мире Хуан Фернандес Триго и директор Института Сервантеса Луис Гарсия Монтеро. Они будут сопровождать королеву на официальной церемонии, которая состоится 13 декабря.