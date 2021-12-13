Хабаровск, 13 декабря, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил задачу, чтобы к 2030 году Хабаровск стал городом-миллионником. Для этого в крае будет реализован ряд инициатив в строительной отрасли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе правительства региона.

Сергей Кременский ИА Красная Весна Хабаровск

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В числе первых механизмов реализации задачи — создание дальневосточного промышленного кластера по производству стройматериалов, проекты «Дом Дальневосточника» и «Дальневосточные кварталы».

«Расширяясь на восток и на север, мы сформируем новые микрорайоны. Планируется масштабная реновация застроенных территорий через инструменты комплексного развития территорий. Уже готова нормативная база. Даю поручение правительству края — зарегистрировать в 2022 году строительный кластер и разработать стандарт жилищного строительства в Хабаровском крае, включая требования обеспеченности площадок строительных объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой. А также поручаю запустить режим комплексного развития территорий для массового жилищного строительства», — сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона также поручил обеспечить к 2025 году ввод четырех школ, получение федеральной субсидии для возведения еще семи учреждений образования, а также строительство круглогодичного детского центра отдыха.

По словам Михаила Дегтярева, реализация проекта «Дальневосточный квартал» позволит создать новые современные микрорайоны с полной необходимой инфраструктурой. Площадка под строительство кварталов уже определена. Это район улицы Локомотивной в Хабаровске.

Всего в Хабаровске рассматривается несколько перспективных площадок для массовой застройки: микрорайоны 6-й и 7-й, Ореховая Сопка, район переулка Брянский и улицы Связной. Отмечается, что комплексный подход к развитию жилищного строительства позволит нарастить объемы вводимого социального жилья, снизить его себестоимость. Собственное производство строительных материалов в рамках создания промышленного кластера позволит сдерживать цены на жилье, упрощая логистику строительства.

На данный момент в крае работает 221 предприятие по производству строительных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области, по данным на начало декабря 2021 года, введено один миллион 35 тысяч кв. метров жилья. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2020 года.