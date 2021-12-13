Сарагоса, Испания, , 06:27 — REGNUM В испанском автономном сообществе Арагон всё «спланировано и предусмотрено на случай худшей из ситуаций», связанных с возможным наводнением из-за выхода из берегов реки Эбро. Об этом пишет агентство EFE.

Наводнение Philippe Semanaz

«Остается только ждать и смотреть, как пройдут часы и что приготовила нам река», — заявил глава правительства испанского автономного сообщества Арагон Хавьер Ламбан представителям СМИ после заседания Единого оперативного координационного центра в Лусени (Сарагоса).

Отмечается также, что на берегах реки Эбро, где из-за осадков ожидается пик возможности наводнения, «будет долгая ночь».

На заседании также присутствовали мэры муниципалитетов, расположенных на берегу реки, и президент Гидрографической конфедерации Эбро Долорес Паскуаль.