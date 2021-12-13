Горно-Алтайск, , 04:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай скончался один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в региональном оперативном штабе.

Маски ИА REGNUM

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Горном Алтае стали 529 человек. В том числе, по данным оперштаба, 481 пациент скончался от COVID-19, 48 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Горном Алтае выявлено уже 24 799 носителей коронавируса, выздоровели 22 610 человек.

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