Яньтай, Китай, 13 декабря, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Девять членов экипажа погибли после того, как их грузовое судно затонуло рано утром 12 декабря у побережья города Яньтай в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата к/ф «Баллада о Беринге и его друзьях». реж.Юрий Швыревю 1970. СССР Кораблекрушение

Грузовое судно «Тяньфэн 369» затонуло в морских водах в 30 морских милях к северо-востоку от Яньтая. В общей сложности 14 членов экипажа находились на борту, когда произошла авария. Спасательное бюро получило сообщение об аварии в 4:43 утра, а затем направило спасательный вертолет и спасательное судно для участия в спасательной операции.

По состоянию на 22:00 по местному времени 12 декабря, спасатели извлекли из воды 12 человек, трое из которых находились в стабильном состоянии, а девять — без признаков жизни. Спасательно-поисковая операция по поиску оставшихся двух пропавших без вести членов экипажа все еще продолжается.

Судно принадлежит компании Tianjin Marine Shipping Co., Ltd., зарегистрированной в городе Шоугуан провинции Шаньдун.