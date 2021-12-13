Горно-Алтайск, 13 декабря, 2021, 04:21 — ИА Регнум. За весь период пандемии в Республике Алтай подтверждено 24 799 случаев заражения коронавирусом, в том числе 7745 — в городе Горно-Алтайске. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперативного штаба, 12 декабря в регионе был выявлен 21 носитель коронавируса, в том числе четыре в Горно-Алтайске.

Вылечились от COVID-19 в республике 22 610 человек. За сутки коронавирус победили 29 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Горном Алтае было выявлено 32 носителя коронавируса.