Симферополь, 13 декабря, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма удовлетворил банкротный иск к ООО «Карьер Багеровский» и ввёл в отношении предприятия по добыче глины и каолина первый этап несостоятельности — наблюдение. Он продлится полгода. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Наблюдение, инициированное кредитором — производственно-транспортным комплексом «Керчь», продлится до 29 мая 2022 года. В реестр кредиторов включили претензии на сумму 3,74 млн рублей. Временным управляющим назначен Вадим Сыромятников из САУ «СРО «Дело» (Краснодар).

Напомним, дело слушалось с конца июля 2021 года. Его рассматривает судья Белоус.

Компания-ответчик создана 9 ноября 2016 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Собственники ООО — директор Ксения Арсеньева и Данил Леонов.

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