Кентукки, США, 13 декабря, 2021, 02:19 — ИА Регнум. Несколько недель или месяцев будут работать чрезвычайные и спасательные службы в пострадавшем от удара торнадо американском штате Кентукки. Об этом 12 декабря заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас на пресс-конференции в городе Мэйфилд, трансляцию которой ведёт телеканал CNN.

Последствия торнадо. США

Майоркас уточнил, что работа в штате будет продолжаться до тех пор, пока не будет завершено восстановление. Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям (FEMA) развернуло свои бригады в штате Кентукки, чтобы координировать действия команд по оценке ущерба, спасателей, ремонтных бригад и дополнительного персонала, готового включится в спасательную операцию.

FEMA работает над доставкой в пострадавшие районы питьевой воды, продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости, а также организацией временных убежищ.

По данным губернатора Кентукки Энди Бешира, общее число жертв урагана в штате достигло 80 человек. Больше других пострадал город Мэйфилд, где проживает около 10 тыс. человек. Здесь были разрушены полицейский участок, пожарная станция, множество жилых домов, а также свечной завод, на котором работали многие жители города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 80 человек от удара торнадо в американском штате Кентукки. Всего в США жертвами стихии стали более 90 человек.