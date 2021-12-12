Анкара, 13 декабря, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Турецкая Республика последние 40 лет занимается решением жизненно важного для страны курдского вопроса. Пока эксперты гадают, является ли проблема Курдистана способом актуализировать националистические настроения или это рычаг, которым мировые державы воспитывают турецкое правительство, с 1984 года и до наших дней погибло более 50 тысяч человек. Тысячами зажигаются деревни, люди изгоняются с родных земель, а пытки курдов — уже повсеместная практика, пишет Институт РУССТРАТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Эксперты Института отмечают, что внутритурецкая курдская проблема напрямую связана с ситуацией в Ираке и Сирии — военные операции турецкого правительства против Рабочей партии Курдистана (РПК) уже много лет затрагивают территории соседних государств, причём на абсолютно нелегитимных основаниях, напомнили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Как отмечают специалисты, высока вероятность, что уже в скором времени Турция начнёт испытывать «дефицит рабочей силы», а этого можно избежать, если превратить страну в центр притяжения не только для турецких курдов, но и для остальных проживающих в этом регионе. С помощью небольшого количества реформ Анкара сможет привлечь деньги, инвестиции и население.

Нельзя забывать и о стоимости курдской проблемы для Турции — по подсчетам американского Института демократического прогресса (Democratic Progress Institute (DPI)), за последние сорок лет Анкарой было потрачено 3 триллиона долларов. Эксперты отмечают, что это стоило стране более 22% экономики к настоящему времени.

Есть все основания предполагать, что уже в ближайшее время вода по стоимости превзойдёт нефть, а без разрешения проблемы с курдами Турция не сможет взять под управление все водные ресурсы региона, отметили в Институте РУССТРАТ. Зато, если этот вопрос будет решен должным образом, Турция может стать центром региональной стабильности и экономики посредством взаимной зависимости, которая будет развиваться за счет одного только совместного использования воды.