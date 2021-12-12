Лос-Анджелес, США, , 23:37 — REGNUM 10 декабря в онлайн-сервисе Steam появилась страница игры Starfield. Согласно данным Steam, игра официально получит русские субтитры, однако, следуя традиции предыдущих игр Bethesda Fallout 4 и Fallout 76, останется без русского дубляжа.

При этом в Starfield будут добавлены официальные английская, французская, немецкая, испанская и японская озвучки. Также будут доступны субтитры на итальянском, польском, португальском и китайском языках.

Релиз игры на Xbox Series и ПК запланирован на 11 ноября 2022 года. Каких-либо новых, достойных внимания, сведений, кроме публикации ранее выпущенных дневников разработчиков, на странице игры нет.