Верона, Италия, 12 декабря, 2021, 19:45 — ИА Регнум. 12 декабря в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентегоди» «Аталанта» в матче семнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержала минимальную победу над «Вероной». Основное время матча завершилось со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

На экваторе первой половины уругвайский нападающий Джованни Симеоне вывел хозяев вперед после передачи Давиде Фараони — 1:0. Через пятнадцать минут атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук восстановил равновесие в счете — 1:1. Этот мяч стал для российского футболиста первым за полгода. На 62-й минуте Тейн Копмейнерс впервые вывел команду из Бергамо вперед — 1:2.

Желтые карточки получили Федерико Чеккерини (42'), Дуван Сапата (86'), Игор Тудор (90') и Джанлука Капрари (90+2').

На матче работала бригада арбитров во главе Шаном Лукой Сакки. Ассистенты главного судьи — Эдоардо Располлини и Алессио Берти.

Составы команд:

«Верона»: Монтито, Касале, Чеккерини (Канчельерри, 81'), Мангани (Шутало, 71'), Фараони, Лазович, Капрари, Лазанья (Бесса, 59'), Илич (Велозу, 59'), Тамез, Симеоне.

«Аталанта»: Муссо, Толои, Джимсити, Демирал, Копмейнерс, Пеццела (Паломино, 85'), де Рон, Дзаппакоста (Хатебур, 46'), Миранчук (Пессина, 78'), Пашалич (Иличич, 56'), Мурьель (Сапата, 56').

«Аталанта», одержав одиннадцатую победу в сезоне, набрала 37 очков и временно поднялась на третью строчку. «Верона» с 23-мя очками расположилась семью позициями ниже.