Вашингтон, 12 декабря, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом 12 декабря сообщил глава американского внешнеполитического ведомства на странице в соцсети Twitter.

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По его словам, стороны обсудили сотрудничество США и Евросоюза, а также якобы «опасное наращивание военной мощи Россией».

Госсекретарь США также добавил, что в поддержке Украины США и ЕС едины.

«Россия заплатит высокую цену, если решит выбрать путь военной эскалации», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 8 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти США готовы выслушать РФ, если она намерена заявить о своей обеспокоенности в сфере безопасности.