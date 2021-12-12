Абу-Даби, , 18:40 — REGNUM Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 2021 года.

Макс Ферстаппен Morio

На этапе Гран-при Абу-Даби нидерландский гонщик занял первое место. Второе место досталось британцу Льюису Хэмилтону, на третьем месте финишировал гонщик из Испании Карлос Сайнс.

Примечательно, что перед началом заключительной гонки Ферстаппен и Хэмилтон имели по 369,5 очков, поэтому судьба чемпионского титула зависела от результата последнего заезда.

Практически всю гонку Хэмилтон лидировал, но за круг до финиша Ферстаппен, предусмотрительно заменивший шины на своем болиде, опередил британца.

Напомним, Макс Ферстаппен впервые добился чемпионского титула в гонках «Формула-1», в то время как его оппонент Льюис Хэмилтон уже является семикратным чемпионом мира.