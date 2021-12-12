Оренбург, 12 декабря, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области 11 декабря зафиксировали 238 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них несовершеннолетними являются 18,9%. Всего в регионе обнаружили уже 104 417 случаев коронавирусной инфекции.

Выздоровели 88 914 человек. А скончались от COVID-19 уже 3283 пациентов.