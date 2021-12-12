Курган, 12 декабря, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Курганской области 11 декабря зафиксировали 187 случаев заражения Коронавирусом. Об этом 12 декабря сообщает оперштаб Зауралья.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Из них 77 выявлены в Кургане. Всего в регионе обнаружили уже 47 563 заразившихся.

Вылечились 37 885 человек. А от COVID-19 по данным на 11 декабря умерли 925 граждан.