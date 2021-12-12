Ханты-Мансийск, 12 декабря, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Югре 11 декабря зафиксировали ещё 201 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них у 41 диагностировали пневмонию. Ещё у 157 граждан было ОРВИ.

Всего в регионе обнаружили уже 92 319 заразившихся. Излечился от COVID-19 85 381 человек, а скончались уже 1834.