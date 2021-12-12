На Ямале выявили ещё 123 носителя коронавируса
Салехард, 12 декабря, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 11 декабря выявили 123 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе обнаружено уже 59 988 носителей коронавриуса. Из них госпитализированы 495. 50 граждан находятся в тяжёлом состоянии, при этом 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
53 844 пациента выздоровели. А от COVID-19 скончались уже 903 гражданина.