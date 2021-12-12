Новосибирск, 12 декабря, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Новосибирской области напомнило о правилах безопасности для любителей активного отдыха. По данным ведомства, многие новосибирцы стремятся провести выходные дни на свежем воздухе, катаясь на коньках, «ватрушках», горных лыжах и сноубордах.

Дарья Драй ИА REGNUM Мальчик с «ватрушкой»

«В основном травмы получают недостаточно физически подготовленные любители активного отдыха, и те, кто пренебрегает элементарными правилами безопасного поведения, — отметили в ведомстве. — В последнее время надувные санки всё чаще встречаются на наших горках. Ватрушка лёгкая и отлично едет даже по свежему снегу, по совсем не накатанной горке. Мягкие круглые санки кажутся абсолютно безобидными, но как только скорость движения возрастает, ватрушка становится довольно опасной. На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами — при приземлении ватрушка сильно пружинит. Даже в этом случае можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника. Нельзя прикреплять ватрушки друг к другу, делая из них паровозик. Во время скатывания они могут перевернуться. Ни в коем случае не привязывайте ватрушку к машине. Соблюдайте дистанцию».

На коньках новосибирцев просят кататься только в специально оборудованных местах или на катках; лыжников и сноубордистов перед выходом на трассу — тщательно проверять экипировку.