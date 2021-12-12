Баку, 12 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Военные Азербайджана и Армении рассказали о ночной провокации на границе. Представители военных ведомств Азербайджана и Армении сообщили о провокации на границе между странами, которая произошла в ночь на 9 декабря. Как заявили в Минобороны Азербайджана, на границе с Арменией в результате перестрелки погиб военнослужащий. По версии азербайджанской стороны, это стало результатом «провокации, совершенной вооруженными силами Армении». Армянские военные со своей стороны заявили, что обострение на восточном участке границы инициировала азербайджанская армия. Официальный Ереван добавил, что пострадавших в результате инцидента с армянской стороны нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев с азербайджанскими военными

Азербайджанцы высказывают сожаления и делятся своими мыслями в разных социальных сетях:

В чатах новостных телеграм-каналов пишут:

@N19988888: «Это никогда не кончится, да…»

Дадаш Дадашев: «Война продолжается, долго будет продолжаться, погибают наши солдаты. Г-н Алиев говорил, что война закончилась».

Mahir Alekberov: «Страна-победитель, а до сих пор даем шехидов из-за игр политиков и недоведенного до конца дела. Позор!»

@capo_padrone: «5 лет назад мы каждый день слышали новости о том, что режим прекращения огня столько-то раз нарушен и были обстреляны приграничные села. Сейчас то же самое, просто происходит уже на границе. Жаль, очень жаль. Сначала берем 32 человека в плен, которых должны были ликвидировать, а потом десятерых из них возвращаем на фуфловые карты. Nocomments».

@Elchin911: «Говорят — всё, война в прошлом, всЁ хорошо, наступил мир. А по факту что? На протяжении года перестрелки, смерти. Только и делают, что выражают соболезнования и по 1000 раз выдвигают предупреждения. И меняем пленных на выдуманные карты минных полей. Не пора ли уже начать чистку на нашей территории? Прогнать всех военных армян и установить контроль на Лачинском коридоре?»

@AlukarDcp: «Война закончилась, но солдаты умирают до сих пор…»

Руфат Кадымов @Rufat_Kadimov: «Обязательно надо отомстить».

Ruxsara Gurbanova: «Да, потому что соседи никак не примут своего поражения и никак не замолчат. Достойный должен быть враг тоже, с чем нам не повезло, самый подлый и низкий враг».

В чате телегам-канала Caliber:

Shamil Rahman: «Они специально провоцируют Азербайджанскую сторону на жесткие ответные действия, чтобы заголосить на весь мир. Тем более сейчас проводится саммит демократии, где участвует и Армения».

@Elmirio: «Они всегда так делают перед встречами. Уже привыкли».

Seva: «Как бы это уже не стало для нас обыденной новостью… Бесконечные провокации с их стороны, шахиды и замкнутый круг».

Пользователи YouTube оставляют комментарии под новостными видеороликами:

Ибрагим Гасанов: «На любую провокацию надо отвечать таким образом, чтобы в следующий раз армяне подумали сто раз».

Alex Baz61: «Слишком наглые уже становятся эти соседи, пора уже что-то предпринимать».

Yashar Atamoqlanov: «Антитеррор скоро всё поставит на свои места. Миротворцы должны ответить».

В социальной сети Facebook комментарии на странице у Эльчина Эфенди, эксперта по образованию:

Эльчин Эфенди: «На границе с Кальбаджаром идет перестрелка. К сожалению, у нас есть погибший. Наш военнослужащий Аскер Алиев Асиф стал шехидом. Сообщается, что он был родом из Сиязанского района. Он собирался закончить свою службу в январе. Пусть Аллах помилует шехида, даст терпение его семье».

Ферзи Набиев из города Баку пишет под постом Э. Эфенди:

Fərzi Nəbiyev: «Эльчин Эфенди, до какого времени это будет продолжаться? Сама по себе ситуация хуже довоенной. После боя удобно собирать танк».

Автор отвечает:

Эльчин Эфенди: «Так будет до тех пор, пока не будут признаны границы, не будут признаны территории государств и не выйдут сепаратисты из Карабаха».

Егана Джафарова, сотрудница Канадорского колледжа в Стэнфорде, высказывает свое мнение:

Yegana Jafarova: «К сожалению, пока у нас есть соседи, как армяне, война не закончится».

Вагиф Шарифов: «Пока Путин со своими миротворцами там, война не закончится никогда, а если Эрдоган с поста уйдет, то будет конец».

Ильгар Рустамов: «Ну обстреляли и обстреляли. Шмальнут в ответ по полной. Так шмальнут, чтоб бежали дальше, чем видели. На хрена все время писать об этом. Чё мы терпим-то. Терпил сделали из нас. Шмальнуть так, чтоб земля дрожала. Чтоб они подумали, что началась война снова».