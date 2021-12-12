Пермь, 12 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Пермском крае 11 декабря зафиксировали 679 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число инфицированных коронавирусом достигло в регионе 149 042 человек. В стационарах в тяжёлом состоянии на 12 декабря находятся 276 граждан. 121 из них подключен к аппаратам ИВЛ.

Скончались от COVID-19 уже 7115 человек.