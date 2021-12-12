Элиста, 12 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждён один случай смерти среди ковид-пациентов. Об этом 12 декабря информирует региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии победить COVID-19 не смогли 708 жителей Калмыкии, у которых был подтверждён коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии ситуацию с коронавирусом власти оценивают как стабильную. План вакцинации населения выполнен на 78%. Однако в регионе до конца января 2022 года продолжает действовать ряд ковид-ограничений.