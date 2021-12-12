Элиста, 12 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 12 декабря. Днём ранее было выявлено 17 заражений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В инфекционных стационарах лечение получают порядка 250 ковид-пациентов. Режим самоизоляции соблюдают более тысячи жителей Калмыкии.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 708 жителей степной республики. Выздоровели 32 120 пациентов.