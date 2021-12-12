Чита, 12 декабря, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 91 778 (+303 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Вместе с тем 78 596 пациентов (+249 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2025 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 164 находятся в тяжёлом состоянии (+3 за сутки), 56 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-7 за сутки).

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