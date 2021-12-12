Челябинск, 12 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Челябинской области 11 декабря обнаружили ещё 620 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них шестеро школьников. Всего в регионе выявили уже 136 207 заразившихся.

Выздоровели 122 296 пациентов. Больных COVID-19 насчитывается 7104 человека. А скончались от ковида ещё 30 граждан.