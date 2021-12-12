Москва, 22 апреля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе. Об этом 22 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Песков отметил, что вывод миротворческого контингента отвечает реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год.

«Реалии геополитические там изменились, и там не осталось больше функций для них (миротворцев. — Прим. ред.)», — добавил он.

По словам представителя Кремля, Армения и Азербайджан ведут работу по мирному договору, однако пока остаются несогласованные статьи. При этом Баку и Ереван продолжают переговоры по делимитации границ, часть вопросов по этому направлению уже согласована, уточнил Песков.

Как передавало ИА Регнум, российские миротворцы выполняли миссию в Нагорном Карабахе на основании трёхстороннего соглашения, заключённого 10 ноября 2020 года между Москвой, Баку и Ереваном. Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2023 года подчеркнул, что миротворцы делают всё для защиты мирного населения в Карабахе.

Также российский лидер, комментируя переход Карабаха под контроль Баку, подчеркнул, что Ереван официально отказался от притязаний на регион, признав его частью Азербайджана, и не известил об этом Москву. Песков 17 апреля подтвердил, что миротворческий контингент начали выводить из Нагорного Карабаха.

Миротворцы уходят прежде всего потому, что защищать стало некого — Ереван признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом и около 100 тысяч армян покинули регион, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.