Иркутск, 12 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. По случаю Дня Конституции РФ, отмечаемого сегодня, 12 декабря, глава Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона с приветственной речью:

Конституция Российской Федерации

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«Примите искренние поздравления с государственным праздником России — Днём Конституции! Этот свод государственных норм — фундамент развития страны и её регионов, основа правового государства, которое обеспечивает защиту интересов и свобод каждого гражданина нашего Отечества.

Сегодня процесс укрепления российской государственности продолжается. Мы хотим видеть свою страну великой и могучей державой, а Иркутскую область — благополучной и процветающей. Это требует от каждого из нас осознания своего долга и ответственности перед обществом, неукоснительного соблюдения конституционных норм, гарантирующих каждому гражданину достойную жизнь и свободное развитие.

Научиться жить по Конституции — это и есть высшая школа демократии, урок, который все мы обязаны усвоить. Желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, благополучия, успехов в работе и новых достижений во благо России и динамичного развития Иркутской области!».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 отличившихся в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности школьников из Иркутска, Ангарска, Иркутского и Шелеховского районов получили первые в своей жизни паспорта.

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